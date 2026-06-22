El plan de De la Fuente ya carbura

Publicado por Javier Ortiz de Lazcano Chattanooga Creado: Actualizado:

A Luis de la Fuente se le discutió mucho en Chattanooga. El pobre empate ante Cabo Verde encendió las alarmas y abrió una discusión en el cuartel general de España en Tennessee sobre la conveniencia o no de acudir a un gran torneo con futbolistas recién salidos de lesiones o con escaso ritmo competitivo. Era una crítica comprensible tras el decepcionante duelo frente a los representantes del archipiélago africano.

El seleccionador siempre ha pedido calma. «Los jugadores lo leen todo y están muy picados por las críticas», advirtió horas antes de medirse a Arabia. A él, añadió, no le escuecen porque asegura no leer nada, lo que según las fuentes consultadas no es tan así. «Eso me permite saludar a gente que igual me ha puesto a parir», dijo en una entrevista con este periódico. De la Fuente era el más tranquilo. Llegó a Estados Unidos con un plan, lo mantuvo pese a las turbulencias. Y el tiempo empieza a darle la razón.

Este Mundial no se parece a ninguno de los anteriores. Es más largo, más exigente por las distancias a recorrer, la altitud de México, el calor y la humedad y más peligroso porque hay más favoritos que nunca. Los semifinalistas disputarán ocho partidos y entre el estreno y una hipotética final para la selección transcurrirán 34 días. Una eternidad en términos futbolísticos. Tiempo suficiente para recuperar futbolistas y afinar estados de forma. El seleccionador hizo sus cuentas antes de dar la lista de convocados el 25 de mayo y decidió apostar por el talento antes que por tener a todos a cien en el arranque del torneo.

No era una decisión menor. La cuestión afecta a varios de los pilares de su proyecto. Esta es una selección de extremos (así ganó la Eurocopa) y los dos titulares, Yamal y Nico Williams, recibieron el alta médica apenas unos días antes del debut. Uno de sus posibles relevos, Víctor Muñoz, llegó lesionado, ha recaído y aún no está disponible.

Además, Merino llegaba tras un amplio periodo de baja mientras Rodri y Gavi venían de temporadas castigadas por las lesiones, hasta el punto de que durante meses llegó a ponerse en duda su presencia en el campeonato. De la Fuente entendió que el riesgo merecía la pena.

Las convicciones del seleccionador Días antes de la goleada a Arabia Saudí, el seleccionador defendió ante este periódico su postura con la convicción de quien cree en sus decisiones. En cuanto fue cuestionado por el asunto puso sobre la mesa el caso de Dani Olmo en 2024 en Alemania. «Simplemente creo que es un poco refrescar la memoria. Nadie cuestiona cuando en la Eurocopa llevamos a Dani Olmo con un problema en el sóleo que estaba para no poder jugar, se recuperó, fue máximo goleador, nos metió el centro del gol a Alemania en el minuto 119. Pues ya está todo dicho», zanjó.