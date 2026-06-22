El Atlético Astorga ya tiene su primer refuerzo: Andrés Calvo

Andrés Calvo ya militó en el Atlético Astorga en la temporada 2023-24.

El Atlético Astorga ya tiene su primer refuerzo para la temporada 2026-27. Se trata de un viejo conocido de la afición maragata, Andrés Calvo.

El defensa central ponferradino de 27 ya militó en el club verde en la campaña 2023-24 en la que disputó 33 encuentros como titular y donde fue también protagonista en el periplo de los de José Luis Lago en la Copa del Rey frente al Andorra y el Sevilla.

Andrés Calvo regresa al Atlético Astorga para formar parte de un proyecto que para la segunda temporada del club en la Segunda Federación contará con muchas caras nuevas (16 jugadores no seguirán).

Y también para apuntalar una línea como la defensa en la que no estarán el próximo curso Jony, Pedro Augusto, Jesu Jiménez, Dani Ceínos y Miguel Manso.

Andrés Calvo militó la pasada temporada en el CD Barco al que llegaba tras su marcha del Atlético Astorga en junio de 2024 del CD Villacañas.