Open Door 2026, un torneo de golf para convivir
Se han dado cita algunos de los más excelsos jugadores españoles de la modalidad adaptada
El pasado fin de semana, durante el sábado 20 de junio y el domingo 21 del mismo mes, se han llevado a cabo unas jornadas muy especiales en el Club de Golf de León, ya que se ha celebrado el torneo de Open Door, en el cual se han dado cita algunos de los mejores jugadores de España en la modalidad de golf adaptado y han compartido campo con los socios del Club golfista de la ciudad cuna del parlamentarismo y los miembros de Open Door.
La experiencia de poder jugar con personas con discapacidades físicas diversas ha sido el gran aliciente para muchos aficionados al golf, que han descrito el campeonato con adjetivos de la magnífica lengua española de Cervantes tales como «impactante» o «enriquecedora». Sin duda, han sido dos días de un torneo diferente a lo habitual que se pueden encontrar. Un verdadero placer poder experimentar de cuántas maneras se puede practica este deporte.
La práctica del golf también permite a quienes lo realizan en la categoría adaptada poder formar parte de una comunidad con muchos puntos en común, socializar y relacionarse más alla de su zona de confort.
Resultados
SÁBADO
CATEGORÍA NOMBRE
1º handicap 1ª Sergio Sánchez
1º handicap 2ª Alejandro Aller
Primero Scratch Gabriel Lanouguere
Primera Scratch Mª Belén Marqués
Primera Damas Yolanda Rodríguez
DOMINGO
1º handicap 1ª José Luis García
1º handicap 2ª Álvaro Sanchís