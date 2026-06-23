Open Door 2026, un torneo de golf para convivir

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana, durante el sábado 20 de junio y el domingo 21 del mismo mes, se han llevado a cabo unas jornadas muy especiales en el Club de Golf de León, ya que se ha celebrado el torneo de Open Door, en el cual se han dado cita algunos de los mejores jugadores de España en la modalidad de golf adaptado y han compartido campo con los socios del Club golfista de la ciudad cuna del parlamentarismo y los miembros de Open Door.

La experiencia de poder jugar con personas con discapacidades físicas diversas ha sido el gran aliciente para muchos aficionados al golf, que han descrito el campeonato con adjetivos de la magnífica lengua española de Cervantes tales como «impactante» o «enriquecedora». Sin duda, han sido dos días de un torneo diferente a lo habitual que se pueden encontrar. Un verdadero placer poder experimentar de cuántas maneras se puede practica este deporte.

La práctica del golf también permite a quienes lo realizan en la categoría adaptada poder formar parte de una comunidad con muchos puntos en común, socializar y relacionarse más alla de su zona de confort.

Resultados

SÁBADO

CATEGORÍA NOMBRE

1º handicap 1ª Sergio Sánchez

1º handicap 2ª Alejandro Aller

Primero Scratch Gabriel Lanouguere

Primera Scratch Mª Belén Marqués

Primera Damas Yolanda Rodríguez

DOMINGO

1º handicap 1ª José Luis García

1º handicap 2ª Álvaro Sanchís