Definidos los grupos de Cultural Leonesa y Deportiva Ponferradina

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Federación Española de Fútbol ha hecho público el reparto de equipos para la campaña 2026-2027 y ha resultado como ganadora la idea de reparto este-oeste que anunció el Diario de León hace unos días.

El grupo 1 estará formado por: AD Mérida, Arenas Club, Athletic Club 'B', Barakaldo CF, CD Coria, CD Extremadura, CD Lugo, CD Mirandés, CP Cacereño, CyD Leonesa, Pontevedra CF, Racing Club Ferrol, RC Deportivo Fabril, Real Avilés Industrial, Real Unión Club, SD Ponferradina, UD Logroñés, UD Ourense, Unionistas de Salamanca CF y Zamora CF.

Mientras que el 2 lo compondrán: AD Alcorcón, Águilas FC, Algeciras CF, Antequera CCF, Atlético Madrileño, CD Teruel, CE Europa, CF Rayo Majadahonda, FC Cartagena, Gimnàstic de Tarragona, Hércules de Alicante CF, Juventud de Torremolinos CF, Real Jaén CF, Real Madrid Castilla, Real Murcia CF, Real Zaragoza, SD Huesca, UD Ibiza, UE Sant Andreu y Villarreal CF 'B'.

Desde la Federación Española se ha emitido el siguiente comunicado: ''La RFEF ha querido de esta forma dar la voz a los clubes que han sido los encargados de aprobar la propuesta. Con anterioridad la Comisión de Presidentes, reunida en el día de ayer, realizaron las diferentes propuestas. Con este movimiento, la RFEF continúa con su apuesto por el debate y el diálogo para la toma de decisiones en competiciones fundamentales para el fútbol español''.