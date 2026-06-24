Cambio de escenario para el Atlético Astorga

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Atlético Astorga no volverá a compartir grupo de Segunda Federación con el resto de clubs de la autonomía más gallegos, asturianos y cántabros, como ha hecho esta recién finalizada campaña en la que ha logrado la permanencia. En la campaña 2026-2027 competirá en el Grupo V de la categoría.

Lo hará además de con Salamanca, Real Ávila, Gimnástica Segoviana, Numancia, Atlético Tordesillas y Valladolid Promesas con los equipos madrileños (Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Getafe B, RSD Alcalá y el Atlético de Madrid C), castellano manchegos (Conquense, Talavera, Guadalajara, Calvo Sotelo Puertollano y Atlético Albacete) y el Calamocha turolense.

El Grupo I estará formado por gallegos, asturianos, cántabros y vascos; el Grupo II por riojanos, navarros, resto de aragoneses y catalanes; el Grupo III por murcianos, valencianos y baleares; y el Grupo IV por andaluces, extremeños y canarios.

Está por ver si el cambio de rivales acaba beneficiando o perjudicando al conjunto maragato, en un grupo con cuatro filiales y seis equipos de capitales de provincia (si bien es cierto que en Salamanca el Unionistas está en una categoría superior).

Los equipos vizcaínos (Amorebieta, Basconia, Gernika, Portugalete y Sestao River), que tendrán que jugar contra cántabros, asturianos y gallegos, cuando su opción predilecta era hacerlo ante navarros, riojanos y aragoneses ya han mostrado su disconformidad con el nuevo reparto. Nunca llueve a gusto de todos.