Diario de León

Cambio de escenario para el Atlético Astorga

Finalmente se impone la opción que une a los equipos de la autonomía conclubes madrileños, castellano-manchegos y el Calamocha turolense a la degallegos, asturianos y cántabros

Celebración de un gol durante la recién finalizada campaña en Segunda RFEF.

Celebración de un gol durante la recién finalizada campaña en Segunda RFEF.VIRGINIA MORÁN

Publicado por
Guillermo Mieres
León

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El Atlético Astorga no volverá a compartir grupo de Segunda Federación con el resto de clubs de la autonomía más gallegos, asturianos y cántabros, como ha hecho esta recién finalizada campaña en la que ha logrado la permanencia. En la campaña 2026-2027 competirá en el Grupo V de la categoría.

Lo hará además de con Salamanca, Real Ávila, Gimnástica Segoviana, Numancia, Atlético Tordesillas y Valladolid Promesas con los equipos madrileños (Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Getafe B, RSD Alcalá y el Atlético de Madrid C), castellano manchegos (Conquense, Talavera, Guadalajara, Calvo Sotelo Puertollano y Atlético Albacete) y el Calamocha turolense. 

El Grupo I estará formado por gallegos, asturianos, cántabros y vascos; el Grupo II por riojanos, navarros, resto de aragoneses y catalanes; el Grupo III por murcianos, valencianos y baleares; y el Grupo IV por andaluces, extremeños y canarios.

Está por ver si el cambio de rivales acaba beneficiando o perjudicando al conjunto maragato, en un grupo con cuatro filiales y seis equipos de capitales de provincia (si bien es cierto que en Salamanca el Unionistas está en una categoría superior).

Los equipos vizcaínos (Amorebieta, Basconia, Gernika, Portugalete y Sestao River), que tendrán que jugar contra cántabros, asturianos y gallegos, cuando su opción predilecta era hacerlo ante navarros, riojanos y aragoneses ya han mostrado su disconformidad con el nuevo reparto. Nunca llueve a gusto de todos. 

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