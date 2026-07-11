Muchos fichajes por llegar a la Cultural

La Cultural ‘acelerará’ la próxima semana en la incorporación de jugadores para su proyecto en Primera Federación 2026-27. Hasta el momento las salidas han sido mucho más numerosas que las llegadas y el inicio de la pretemporada está a la vuelta de la esquina (el 15 con las pruebas médicas y dos días más tarde ya con la primera sesión a los mandos de Jandro Castro).

El último jugador en sonar y siguiente para formar parte de la plantilla es el malagueño Sergio Guerrero. Pero no va a ser el que más pronto que tarde aterrice en el Reino de León. Con varios jugadores ya se han establecido contactos y en algunos casos se encuentran en una fase avanzada.

Eso sí, el mercado es lo que en el club se recela de que hasta que no esté firmado pueda cambiar de opinión. Ya se han dado situación de que en esa puja por incorporar a jugadores otros clubes se han llevado el gato al agua.

Eso sí, la idea es no precipitarse y dar con la tecla para formar un proyecto consistente con el que pueda lucharse por regresar a Segunda División. Dar con los jugadores idóneos está en las intenciones de la secretaría técnica para ofrecer a Jandro Castro los mejores mimbres.

Hasta el momento en el capítulo de llegadas apenas se han concretado las de los dedos de una mano que sumar a los jugadores que siguen del pasado curso como Bicho, Rodri Suárez y Sergi Maestre.

Un número que se espera aumentar para la semana venidera con el fin de que el entrenador pueda contar con el mayor número de integrantes con el que empezar los entrenamientos.

La pretemporada es larga, pero cuanto antes se pueda alcanzar el mayor número de integrantes para trabajar mejor se pueden asimilar los conceptos. En este caso la experiencia del pasado curso, cuando se tardó en conformar la plantilla con algunos jugadores llegando en el último minuto, no fue la mejor carta de presentación y se convirtió en una rémora que pesó en el equipo.

La secretaría técnica ya no es la misma y, por eso, con nuevas caras, la idea es que más vale pronto que tarde para moldear un equipo con el que ser protagonista en la competición liguera. Eso sí, por delante falta mucho trabajo y también una parte importante de incorporaciones.