España se entrena en Dallas con todos disponibles

Publicado por Óscar Maya / Javier Ruiz Dallas Creado: Actualizado:

La selección española llevó a cabo el domingo 12 de julio en el Cotton Bowl de Dallas su primer entrenamiento con todos los jugadores a disposición de Luis de la Fuente antes del partido de semifinales del Mundial ante Francia, que se disputará el martes 14 de julio. Encuentro para el que el seleccionador ya perfila su once titular después del cambio ante Bélgica en el que Fabían Ruiz entró de inicio en lugar de Pedri.

Una modificación que, tras repetir alineación en los dos días previos, abre las opciones de que Luis de la Fuente siga tocando piezas del equipo, con acierto hasta la fecha en el torneo. Eso sí, este martes llega el mayor reto para España: Francia. Los galos llegan al partido haciendo gala de su poderío ofensivo, con 16 goles anotados en seis duelos.

España solo ha encajado un tanto. Es la gran fortaleza de una selección de Luis de la Fuente que llega en su mejor momento en todo el Mundial, ya que los futbolistas que han sufrido problemas físicos los han dejado atrás y ganan enteros para tener mayor presencia en el equipo.

El mejor ejemplo es Nico Williams. El extremo inició la concentración lesionado, sufrió de nuevo molestias tras una entrada de Nico de la Cruz en el último partido de la fase de grupos contra Uruguay y frente a Bélgica, en cuartos de final, volvió al césped y jugó 11 minutos. Cifra que se encuentra listo para incrementar, ejerciendo de revulsivo desde el banquillo, tras sumar un entrenamiento más sin contratiempos en un día especial para él, el de su 24 cumpleaños.

Celebración con sus compañeros y habitual pasillo de collejas en el entrenamiento como regalo para un futbolista que intenta recuperar su 100 % después de una temporada en la que una pubalgia y diversos problemas musculares le han impedido rendir a su mejor nivel.

Muchos más kilómetros

España y Francia se presentan con una diferencia antes de medir fuerzas en semifinales sobre el césped de Dallas. El menor desgaste juega en favor de los vecinos del Norte. La Roja aterrizó en Texas después de recorrer 17.000 kilómetros durante el Mundial. Francia apenas superó los 6.000 al aterrizar en Texas. La diferencia ronda los 11.000 kilómetros. Tres veces más distancia para llegar al mismo punto.

El contraste refleja dos formas opuestas de vivir este Mundial. Mientras Francia ha construido su torneo al norte de la costa Este de Estados Unidos, con desplazamientos relativamente cortos y un entorno conocido, España ha tenido que afrontar un auténtico viaje de costa a costa dentro del país, con cambio de nación, husos horarios, condiciones climáticas diferentes e incluso un partido disputado en altura. La selección de Deschamps ha disfrutado de una planificación mucho más cómoda. Su cuartel general quedó establecido en la zona de Boston y desde allí ha desarrollado prácticamente todo el torneo. La estabilidad ha sido una de sus grandes ventajas: menos horas de viaje, menos cambios de rutina y mayor facilidad para mantener los horarios de entrenamiento y recuperación.

España ha vivido el torneo en el extremo opuesto. Instaló su cuartel general en Chattanooga, Tennessee, pero desde allí ha enlazado un itinerario mucho más exigente. Comenzó con dos desplazamientos cortos a Atlanta pero el tercer partido la llevó hasta Guadalajara, 4.800 kilómetros en avión para llegar y volver.