El Atlético Astorga pone nombres a su proyecto 2026-2027

A quien madruga, Dios le ayuda. Esa expresión clásica de la sabiduría popular se la aplicado el Atlético Astorga para su proyecto deportivo de cara a la temporada 2026-27. Con el reto de consolidarse en la Segunda RFEF el club maragato ha intentado configurar un plantel sólido en el que la juventud y la veteranía mariden de la mejor manera posible.

Siete ‘viejos conocidos’ no por edad sino por presencia en el club, y hasta 15 caras nuevas conforman el grupo humano y futbolístico con el que trabajará el técnico José Luis Lago desde finales de julio-primeros de agosto (aún está por decidir el día de inicio de la pretemporada) para llegar al primer fin de semana de septiembre en el mejor estado con el que acometer una temporada exigente en la que esperan competir dentro del grupo 1 con gallegos, cántabros, asturianos y vascos en lugar del 5 al que se le asignó hace unas fechas y en el que tendría que sumar muchos más kilómetros para medirse a madrileños, castellano-manchegos y el Calamocha aragonés.

Esta semana conocerá si ese cambio que se plantea con el Real Madrid C (compró la plaza que dejaba el descendido por impagos Arenteiro en el grupo 1) es posible o tiene que resignarse a una Liga con viajes mucho más largo y un coste más elevado.

Aparte de eso, la planificación deportiva del Atlético Astorga va por otro camino. Sin pensar en los rivales, y si en configurar un proyecto sólido que incluso mejore al del pasado ejercicio, desde la secretaría técnica se empezó a trabajar ya en el mes de junio una vez conseguida la permanencia. El club madrugó y pudo hacerse con los servicios de jugadores que deben dar un salto de calidad.

HASTA 17 BAJAS

Las salidas fueron las primeras en conocerse, en algunos casos no deseadas como las de Dani Ceínos, Jesu Jiménez, Adrián Álvarez, Javier Nistal y Sekou Kante que decidieron no aceptar la oferta de renovación. A ellos se iba a sumar en las últimas fechas la del portero Llamazares que decidía aceptar la oferta de la Gimnástica Segoviana y cambiar de aires.

Por motivos laborales decían adiós Miguel Manso y Martín Cascajo, mientras que por otros motivos bien sea por retirada, o porque el club consideraba que su perfil no era el que necesitaban causaban baja Jony Lopes, Pedro Augusto, Dani Rodríguez, Aleixo Cabral, David Álvarez, Iván ‘Canito’, Ayoub, Mario Sánchez y uno de los jugadores que van a dejar huella por todo lo que ha supuesto para el club con el que ha protagonizado los dos históricos ascensos a Segunda División B y Segunda RFEF, Ivi Vales.

Sí seguirán defendiendo el escudo del Atlético Astorga siete jugadores que, por tener contrato o por renovación, seguirán vistiendo de verde. Algunos con una larga trayectoria como son los casos de Sergio Peláez, Albertín, Chris Bueno y Ribeiro, un defensa, dos mediocentros y un extremo. Y junto a ellos tres jugadores que llegaron el pasado curso y que han ofrecido un alto rendimiento como el defensa Jorge Sellés, el delantero Ángel Cervero y el extremo Guillem Hernández.

Y tras las salidas y las renovaciones, el club fue sellando el compromiso de los fichajes. Nada menos que 15 para completar una plantilla de 22 jugadores. Eso sí, la puerta no queda del todo cerrada con vistas a que si el marcado y la situación lo precisa o algún jugador interesante se pone a tiro puedan incorporarse hasta dos refuerzos más para llegar a los 24.

Todas las líneas del campo han sido precisas apuntalar. Y con muchos mimbres dado el elevado número de salidas.

Empezando por la portería. A dos bajas (Llamazares y Martín Cascajo) era preciso sumar otras tantas altas. Y con dos nombres contrastados, con veteranía y calidad. Uno el ucraniano Yaroslav ‘Yari’ Meykher. Formado en la cantera del Espanyol y con experiencia en Segunda División tras su paso por UD Logroñés, Valladolid Promesas, Cornellá y Badalona Futur la pasada temporada defendió la portería del Jove Español.

Meykher rivalizará en el plano deportivo para ganarse minutos oficiales con el oscense Pablo Sanz. La pasada temporada minutó en el Utebo y antes lo hizo en el Guadalajara.

La línea de retaguardia, en este caso con los defensas, también presenta un buen número de caras nuevas. Una es la de un viejo conocido de la afición maragata: Andrés Calvo. El defensa central que en su día formó una dupla consistente con Manso y que entre otros guarda el recuerdo de aquel partido ante el Sevilla en la Copa del Rey, vuelve a la que fue su casa. En esa posición también juega Alfonso Peral. Con 21 años el sevillano procede del CD Extremadura al que dio el salto desde el Jerez CF.

Otro central que llega al plantel verde es Jesús Palomeque. El cartagenero disputó el pasado curso con el Lealtad, rival de los maragatos en el grupo 1. Su formación en las canteras del Real Murcia y el Real Valladolid es un aval importante, así como sus dotes de liderazgo y carácter.

David Cabezas completa esa línea central de la defensa. A sus 22 años ya sabe lo que es jugar en 1ª RFEF con el Nastic de Tarragona, compaginando su presencia en el primer equipo con el filial, la Pobla de Mafumet.

Los laterales tras la marcha de jugadores importantes como Ceínos, también han contado con importantes incorporaciones. Una en la banda derecha, la de Abel de Prado. El leonés, con más de 200 partidos en la Tercera RFEF, llega procedente del Villanovense, aunque con anterioridad desarrolló buena parte de su trayectoria futbolística en el Júpiter Leonés, filial de la Cultural, donde llegó a ejercer de capitán. Esa banda derecha es la que también desempeña el argentino Matias Müller. En su caso, su último club fue el USD Laureana italiano aunque gran parte de su trayectoria la ha desarrollado en Estados Unidos, capitaneando los proyectos del Key Biscayne Soccer Club, Juventus Doral y las categorías inferiores del Miami FC. Y eso que apenas cuenta con 20 años. El lateral izquierdo también se ve reforzado con otra llegada. En este caso con Gabriel Rabanillo. El defensa, formado en la cantera del Real Oviedo, disputó la pasada temporada con el CE Andratx, aunque también ha defendido entre otras las camisetas del Oviedo Vetusta, Alcorcón B y UP Langreo, para contabilizar 58 encuentros en 2ª RFEF.

CENTRO DEL CAMPO

Y de la retaguardia al centro del campo con un buen número de incorporaciones. Una la de Urko Ardanaz. Con 23 años contabiliza ya más de un centenar de partidos oficiales en la categoría. El navarro ha militado en el Izarra y Alfaro aunque su último destino antes de Astorga ha sido el Multivera.

Esa misma posición la ocupará Ricardo Pesquera. Rival la pasada campaña de los astorganos (militó en el Lealtad), su personalidad y regularidad son parte de sus avales. La medular también estará bien cubierta con Álvaro Gutiérrez. Procedente del CD Quintanar del Rey donde compitió el pasado curso en segunda Federación. Se formó en el Fuenlabrada y cuenta con experiencia en el Trival Valderas y el Torrejón.

Por los extremos dos llegadas de solvencia. Una la de Martín Rafael y otra la de Jesús Hoyos. El primero por la banda izquierda y el segundo por la derecha. Martín procede del Alondras, siendo el gallego uno de los jugadores más destacados del equipo en la pasada campaña. Formado en la cantera del Celta llegó a ser internacional con España sub-16.

En el caso de Jesús, formado en la cantera del Málaga, sus últimas temporadas ha jugado en el Izarra. También ha jugado en el Real Jaén, Antequera y Ceuta B.

el capítulo de refuerzos lo cierra el mediapunta Alejandro Morales. Del Alcoyano llega al club maragato con experiencia en Primera y Segunda Federación.