Antxon Jaso suena para la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural anunció el pasado miércoles 8 de julio la llegada del central asturiano de 20 años Jaime Vázquez. Sin embargo, y unido a Rodri Suárez, tras las salidas de Quique Fornos, Eneko Satrústegui y Matia Barzic la nómina de jugadores en esa demarcación es de solo dos, cuando el club leonés viene de tener cinco (Jandro dijo que quería tener un conjunto de jugadores inferior al de la temporada en Segunda División, por lo que no parece que esa cifra se vaya a volver a alcanzar) y normalmente en toda plantilla hay al menos cuatro.

Es en esta línea que se está trabajando, desde los cimientos del equipo (pero sin olvidarse del necesario acierto en la contratación de un goleador, siendo su falta el gran lastre de la campaña precedente, que acompañe a Antón Escobar en la punta de ataque), por parte de la dirección deportiva liderada por Asier Goiria.

Y en estas circunstancias ha comenzado a sonar con fuerza el nombre de Antxon Jaso, central navarro que ha jugado las dos últimas temporadas en el Real Murcia (adonde llegó precisamente de la mano de Goiria) y que justamente rescindió su contrato con el club murciano en la tarde-noche del día de ayer 12 de julio.

Antxon Jaso sufrió una lesión en enero por la que el Real Murcia le dejó sin ficha en lo que quedaba de la pasada temporada 2025-2026

«El Real Murcia CF y Antxon Jaso han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del defensa navarro de la entidad, poniendo fin a una etapa de dos temporadas en las que ha formado parte de la primera plantilla grana. Durante este tiempo, Antxon Jaso ha defendido la camiseta del Real Murcia con profesionalidad, compromiso y dedicación, formando parte del equipo en las dos últimas campañas. Desde el Real Murcia CF queremos agradecer a Antxon toda su profesionalidad, trabajo y dedicación durante su etapa en el club, y le deseamos la mayor de las suertes tanto en su futuro profesional como en el personal», anunció en un comunicado oficial el club pimentonero.

Con la carta de libertad bajo el brazo, la Cultural lo tiene mucho más fácil para convertir a Jaso en el tercer central de su plantilla. Tras formarse como futbolista en las categorías inferiores del equipo de su localidad natal, el Club Deportivo Aoiz, con el que llegó a debutar en la Primera Autonómica de Navarra en la temporada 2016-17, pasó a la UD Mutilvera de la Tercera División de la comunidad foral. Su buen desempeño hizo que el Burgos se fijase en él en 2018 cuando jugaba en la ya extinta Segunda B.

Después pasó por varios equipos vascos (Bilbao Athletic, Amorebieta, Real Unión y Sestao), con una temporada entre medias jugando en Chipre. Tras el equipo sestaoarra ficho en 2024 por el Real Murcia, del que se acaba de desvincular.