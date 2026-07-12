Camposagrado se pone al día y sitúa a los primeros dominadores de la Liga

Publicado por Álvaro Quiñones Camposagrado Creado: Actualizado:

Camposagrado puso los primeros líderes de la Liga de Verano de Lucha Leonesa con la disputa del corro en su día aplazado por la lluvia que esta vez sí pudo celebrarse con toda normalidad, conformando las primeras clasificaciones tanto en categoría masculina como en la femenina.

En ligeros femenino María Cadenas y Sandra López se iban a ver las caras en la final en la que María se adelantaba para más tarde ganar y colocarse como primera líder de la temporada. En cuanto a ligeros masculino, Diego Arce y Sergio López presentaron su candidatura al título, aunque Sergio se iba a llevar la mejor parte para pasar a la final. El juvenil Adri Ferreras estuvo a un paso de meterse en la final en su segundo corro, pero el veterano Jesús Martínez se lo impidió. La final sería clara para Sergio López, que demuestra que su recuperación de la grave lesión que sufrió el pasado curso está totalmente superada.

En medios femenino Luzma Carcedo remontaba y se las veía en la gran final contra Beatriz Riaño que por su parte había conseguido remontar para ponerse por delante, pero finalmente Luzma se iba a proclamar campeona del corro en Camposagrado. Por lo que respecta a medios masculino, Víctor Rodríguez se hacía un hueco en la final con un resbalón de Ricardo Marcos. David Riaño en la otra semifinal no daba opción a Francisco González. En la final el joven Víctor Rodríguez marchó contento con el segundo puesto, pues David Riaño sigue igual de fuerte y no dejó escapar la victoria.

En semipesados podemos tener una categoría muy bonita si los tres gallos acuden a los corros. Esta vez Tomás González se llevó la mejor parte de todas y vencía a Rodrigo Fuentes en la final. En pesados femenino están a ver quien aprovecha mejor la ausencia de Edili y Lucía López presentó su candidatura al ganar a Amaya Burón en la final.

En la categoría masculina de pesados no hubo sorpresa y Pedro Alvarado, que empezó la tarde perdiendo ante Jesús Quiñones, finalmente se haría con el título de campeón del corro.

El siguiente corro se disputará en Villafañe el sábado 18 con el peso medio como primeros en competir a partir de las 18.00.