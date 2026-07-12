Jornada incompleta en el corro de Quintana de Rueda por la lluvia

Publicado por Álvaro Quiñones Quintana De Rueda Creado: Actualizado:

El corro de Quintana de Rueda se convirtió en una cita incompleta el sábado, ya que la lluvia impidió completar el cuadro de honor. En ligeros femenino Sandra López y Paula Lanza disputarán la final tras superar la criba de semifinales.

En ligeros masculino Carlos Mondelo sufría contra Diego Arce en semifinales y Sergio López que volvía con ganas también lograba meterse en la final.

Por lo que se refiere a medios femenino las dos favoritas Luzma Carcedo y Beatriz Riaño se medirán en la final. Y en medios masculino José Luis García no lo tuvo fácil para superar a David Fernández, pero consiguió el pase a la final donde le espera el favorito David Riaño.

En semipesados Alfonso González y Tomás González vencían a Óscar del Barrio y Rodrigo Fuentes y pasarían a la final, además de ser los últimos combates de la tarde, pues la lluvia no dio tregua y fue imposible seguir.

La federación está buscando otro día para poder completar el cuadro de honor del corro que tenía la particularidad de ser nocturno. El corro estaba fijado para la jornada del sábado y será ahora otro día cuando logre cerrar sus resultados.

Y todo porque la lluvia hacía acto de presencia de manera insistente, lo que provocó que el suelo estuviera muy resbaladizo y con ello la integridad de los luchadores y luchadoras se veía amenazada.

Esta circunstancia se daba al acabar el peso de semipesados y cuando se estaba produciendo la presentación de pesados, la lluvia llevó a esta decisión de tener que aplazar el desenlace del corro para una jornada a la que se pondrá fecha próximamente.