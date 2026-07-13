Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El experimentado delantero Claudio Medina llega al Atlético Mansillés para potenciar su proyecto. El club de Mansilla de las Mulas lleva sorprendiendo a propios y extraños desde que ascendió a Tercera RFEF hace un par de temporadas. En la primera se salvó con alguna que otra apretura y en la segunda finalizada hace unas semanas, casi se clasifica para el play off de ascenso a Segunda RFEF.

El club ha decidido mantener la base de la plantilla, planteamiento que siempre les ha funcionado en sus ascensos desde Segunda Provincial de Aficionados hasta alcanzar su categoría actual. Sin embargo, hay una baja que será difícil de cubrir, la de Luis Pacios, presidente y entrenador que ha decidido colgar las botas.

Pues bien, ese puesto ya tiene nombre y apellidos, y no son unos cualquiera: Claudio Medina. Es un delantero leonés de 32 años con una amplia trayectoria en el fútbol patrio, Formado en las categorías inferiores de un histórico club de cantera como es la Peña, luego dio el salto a La Bañeza. Su primera aventura fuera de la provincia se produjo en el Numancia B, para luego acercarse a su provincia natal en tierras astures (Langreo y Sporting de Gijón B).

Posteriormente el Elche se hizo con sus servicios, y tras una gran campaña como cedido en el Mirandés, logró el ascenso a Primera División con los ilicitanos. Aunque en el máximo nivel no llegó a jugar, porque se fue a la ciudad castellana de Burgos. En la temporada 2022-2023 se enfundaría la camiseta de la Cultural, sin demasiado éxito, lastrado por las lesiones.

Volvió a encontrar su mejor forma en Asturias, en las filas del Real Avilés y el Caudal de Mieres, con el que casi asciende a Segunda RFEF hace poco menos de un mes, pero cayó en la última eliminatoria contra el Club Atlético Central sevillano.

Claudia Medina ha destacado siempre por su olfato goleador y compromiso. Ahora llega al Atlético Mansillés para aportar talento, liderazgo, veteranía, experiencia y gol a un proyecto que sigue creciendo.