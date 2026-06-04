José Ángel Montaña, técnico del Atlético Mansillés: «La clave es intentar hacer todo lo mejor posible y luego hasta donde lleve el fútbol»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

José Ángel Montaña llegó hace tres temporadas al Atlético Mansillés, que le han servido para ascender al equipo desde Regional Preferente a Tercera RFEF en la primera, mantenerlo en la quinta categoría a nivel nacional en la segunda y quedarse a las puertas de meterlo en el play off de ascenso a Segunda RFEF en la tercera que acaba de terminar hace escasas semanas. El técnico leonés seguirá al menos otra temporada más ligado al club.

—¿Cuándo aceptaste la propuesta de convertirte en el entrenador del Atlético Mansillés, creías que se podrían alcanzar estas cotas?

—No, ni mucho menos, pero tampoco pensaba lo contrario. Como he dicho muchas veces, cuando acepté ser entrenador del Mansilles fue porque me pareció un sitio muy bonito, muy cercano, muy personal y además con una gran capacidad de crecimiento y realmente fue por lo que aceptamos ir para allá, no nos planteábamos el ascenso que finalmente se consiguió el primer año ni obviamente lo que ha pasado esta temporada. No pensamos en objetivos a largo plazo, no me organizo respecto a ellos y tampoco trabajo con ellos cuando me llaman los equipos. La clave está en intentar hacer todo lo mejor que sabemos y luego hasta donde nos lleve el fútbol.

—¿Cuál es el secreto del éxito?

—Nosotros tenemos un grupo en el cuerpo técnico muy profesional. Tenemos jugadores con una capacidad de crecimiento muy grande y eso ha sido seguramente una de las principales claves a la hora de conseguir lo que hemos conseguido. Puede ser también el no establecer los objetivos a medio y largo plazo y obviamente al crecimiento de los jugadores que han tenido en estos tres años, que ha sido algo inimaginable por absolutamente todos.

—¿Qué te ha sumado el haber estado formándote y entrenando fuera en lugares lejanos como China o Australia?

—Me considero un entrenador que se adapta a las circunstancias y creo que mi principal obligación es sacar el máximo rendimiento de los equipos y el mayor rendimiento posible de los equipos en España se consigue de una manera, en Australia se logra de otra y en China se obtiene de otra. Yo creo una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido el salir fuera de España, ver otras culturas, conocer otro fútbol también el aprendizaje que he tenido y la coincidencia con entrenadores de primer nivel fuera de España ha sido sido seguramente lo que me ha terminado de fraguar como entrenador, aparte de que obviamente aún me quedan muchísimas cosas por aprender.



«En Mansilla es muy importante el sentimiento de pertenencia, la paciencia y el tiempo para crecer»

—¿Qué te aportó haber entrenado al Puente Castro juvenil?

—Fue una temporada punto de inflexión para mí cuando volví del extranjero. Justo tras la pandemia yo volví para China, pero luego por razones personales decidí volver a España y ahí fue cuando surgió la oportunidad del Puente Castro. En ese momento yo había perdido cierta visibilidad dentro del fútbol leonés, pero gracias a gente cercana me llamaron, apostaron por mí y fue una temporada estupenda. Estuvimos hasta el último mes peleando por el ascenso a División de Honor cuando el objetivo era el de salvar la categoría según el club. Fue un aprendizaje duro pero le tengo muchísimo cariño al club y siempre les he dicho que para lo que me necesiten ahí estaré en lo que bien pueda.

—La gran temporada del Atlético Mansillés este año puede atraer a jugadores al proyecto pero también llamar la atención sobre otros, ¿cómo lo ves ahora que llega el mercado de fichajes?

—Está claro que el club ha dado un paso hacia delante, está creciendo a nivel de infraestructuras, de recursos, obviamente a nivel deportivo y considero que es un muy buen sitio para que los jugadores vengan porque hemos demostrado en las últimas tres temporadas que pese a ser el equipo leonés con el presupuesto más bajo de la categoría podemos hacer cosas importantes.

—El buen año del Mansillés también llama la atención sobre tu figura ¿hasta cuándo Montaña y el club seguirán con sus caminos ligados?

—Pues uno de mis mejores amigos me decía que me tenía que ir, para hacerlo en lo alto de la ola, pero creo que es un reto para nosotros el ser capaz de seguir compitiendo y ojalá mejorar lo de este año, entendiendo que tiene una dificultad muy grande. Me han llamado de dos equipos importante de fuera de la provincia, pero yo estoy muy contento aquí. Me siento muy valorado, me encuentro muy a gusto porque, tanto en lo personal como en lo profesional me respetan y me dejan trabajar. Eso para un entrenador es lo más importante, que no hay la mínima duda de cambio cuando pierdes cinco partidos, como pudo pasar el año pasado. Creo que, el que el presidente Luis Pacios fuera también jugador y viera cómo se hacían las cosas pudo ayudar en ello.

—Hablando de Pacios, sigue como presidente pero no como jugador ¿crees que se notará mucho su falta en la plantilla?

—Va a ser una baja difícil de suplir sí, puede que la más importante. Aparte de por lo futbolístico, por lo personal. Está claro que en lo futbolístico él ha tenido dos lesiones importantes en los últimos tiempos y obviamente no te recuperas igual cuando tienes 37 años que cuando tienes 25. Yo le pedí que se quedara otro año más. Me dijo que se lo iba a pensar finalmente lo deja. Yo creo que fue una decisión aparte de porque él vio que ya le estaba costando llegar a lo que él quería ser, también algo personal, por tiempo, por su trabajo y claramente por su familia.

—Tienes la carrera de Magisterio de Primaria, ¿te ha servido para manejar un vestuario?

—A nivel de vestuario seguro que sí, porque hay asignaturas como como psicología, por ejemplo, o algunas similares que te dan ciertas herramientas a la hora de de tratar con las personas, pero yo creo que eso va dentro de cada uno. Yo me considero una persona con carácter seguramente bastante fuerte, pero también cercano al jugador. Luego también están las experiencias vividas pasadas que te ayudan a no cometer los errores que has cometido. Está claro que yo como entrenador era mucho más visceral cuando tenía 25 años.