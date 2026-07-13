La Cultural no tiene prisa para sumar refuerzos

Las altas en el seno de la Cultural van despacio. Al menos en este tramo de pretemporada. En el club no se tiene prisa para conformar el proyecto deportivo en cuanto a jugadores. Fichar y hacerlo bien es esencial para la secretaría técnica.

Y eso ha llevado a que a día de hoy sean pocos los fichajes contabilizados para la primera plantilla. Nombres siguen sonando y algunos parece que tienen ya encaminado Su destino hacia el Reino de León. Alguno de ellos será oficializado esta semana justo en la que el primer equipo de la Cultural inicia la fase de preparación. Eso sí, todo apunta a que los últimos en llegar no lo harán hasta última hora.

Para el entrenador sería mejor que lo hicieran cuanto antes. Eso sí, Jandro Castro es consciente de lo que quiere y que en algunos casos el poder conseguirlo requiere de mucha paciencia, peinar mucho el mercado e intentar que el perfil de lo que se necesita se haga factible en los que van a ser nuevos integrantes del equipo.

Esta semana todo apunta a que alguno de ellos se desvelará.

REFUERZO EN EL JÚPITER

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Marcos Fernández para la incorporación del jugador al Júpiter Leonés. Marcos Fernández Segado (Luarca, 23/06/2005) es un futbolista delantero que se ha formado en la cantera del Real Sporting de Gijón.

La última temporada, jugó en el Marino de Luanco en Segunda Federación. Llega a León con un acuerdo por una temporada.