Aleix Roig completa el lateral izquierdo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Aleix Roig Martínez (Vilassar de Mar, Barcelona, 10 de febrero del 2000) se une a la plantilla de la SD Ponferradina. Es lateral izquierdo y procede del CF Talavera de la Reina, con el que disputó los dos encuentros frente a la formación berciana (0-1 en El Prado y 1-0 en El Toralín).

Aleix Roig se formó en la prolífica cantera del CF Damm. Tras un paso por la base del Girona FC, en 2019 se unió al Centre d’Esports Sabadell FC, con el que debutó en la extinta 2ª División B. Posteriormente militó en la UE Llagostera, Costa Brava, Unionistas CF y UE Vilassar de Mar. En la temporada 2024-2025 recaló en el CF Badalona Futur, con el que compitió en 2ª Federación y se proclamó campeón de la Copa Federación. Su siguiente destino fue el Utebo FC, de la misma categoría. Anotó 5 dianas con la formación aragonesa. En la pasada campaña, ya en el CF Talavera de la Reina, participó en 35 partidos de 1ª Federación y dos de la Copa del Rey. No pudo alcanzar la permanencia con el conjunto cerámico.

El nuevo futbolista blanquiazul se une a Sergio Nieto en la demarcación de lateral zurdo, puesto por tanto ya completo por parte de la dirección deportiva.

Por otro lado, la salida de Emi Hernández del Cacereño se acelera, pero el lateral derecho tendría que dar un paso adelante para que la Deportiva lo fichase. El entrenador y el director deportivo del club extremeño han dado por hecho en las últimas horas su marcha.