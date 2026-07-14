Cuatro campeones para el Torneo BNI celebrado en el León Golf

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Las instalaciones de León Golf sumaron una nueva jornada competitiva. En esta ocasión fue con la disputa del Torneo de la Asociación de Empresarios BNI. Y lo hizo con cuatro triunfadores. En Hándicap 1ª Sergio Sánchez Cachafeiro firmaba el mejor recorrido por delante de Julio Rubio Barrios mientras que en Hándicap 2ª Ángel Cordero González se hacía con la victoria secundado por Manuel Pérez Vega.

En cuanto a Damas, la primera clasificada era Feli Cueto Sánchez y la segunda María Belén Marqués.

El mejor en la clasificación final en Scratch fue Pedro Arribas Gridilla.