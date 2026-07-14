El Bembibre HC seguirá contando con la goleadora Bea Várzeas

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El crecimiento deportivo del Bembibre HC trae consigo la renovación de otra pieza fundamental de cara a la campaña 2026/27. La renovación de la internacional portuguesa Beatriz Pereira Várzeas (Luso, 17/04/1997), Bea Várzeas como es conocida deportivamente.

Una jugadora que llegó en noviembre de 2023 con la temporada iniciada y pronto aportó ese juego profundo y dominador individualmente con una marcha más que el resto de rivales. Bea aparte ha conseguido afianzarse entre las Águilas como una referente con sus compañeras y querida en los equipos de la cantera, con los que ha ido logrando pequeños éxitos.