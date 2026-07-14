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HOCKEY. La internacional portuguesa, un referente

El Bembibre HC seguirá contando con la goleadora Bea Várzeas

Bea seguirá aportando su calidad al Bembibre HC.

Bea seguirá aportando su calidad al Bembibre HC.BEMBIBRE HC

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Javier Pérez
Bembibre

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El crecimiento deportivo del Bembibre HC trae consigo la renovación de otra pieza fundamental de cara a la campaña 2026/27. La renovación de la internacional portuguesa Beatriz Pereira Várzeas (Luso, 17/04/1997), Bea Várzeas como es conocida deportivamente. 

Una jugadora que llegó en noviembre de 2023 con la temporada iniciada y pronto aportó ese juego profundo y dominador individualmente con una marcha más que el resto de rivales. Bea aparte ha conseguido afianzarse entre las Águilas como una referente con sus compañeras y querida en los equipos de la cantera, con los que ha ido logrando pequeños éxitos.

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