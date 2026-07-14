La Cultural inicia su proyecto 2026-27

La Cultural pone este miércoles en marcha su reloj para la temporada 2026-27. La primera sesión preparatoria a las órdenes del nuevo responsable técnico, Jandro Castro, será el viernes en el Área Deportiva, todavía con pocos mimbres de la primera plantilla a la espera de que ese goteo de fichajes culmine en las próximas semanas.

Pero dos días antes, desde hoy, los jugadores están llamados a pasar los necesarios controles médicos con el fin de estar al día en este apartado para empezar a sudar y encajar en el esquema de juego que Jandro pretende establecer dentro del proyecto deportivo de la Cultural con el que poder luchar por los objetivos, y el más importante pasa por recuperar un lugar dentro del fútbol profesional perdido tras la temporada pasada.

Esta semana solo se ha fijado una sesión preparatoria.

El hecho de que todavía falten muchos mimbres por llegar y de que tampoco se quiere cargar de excesivo trabajo a las primeras sesiones de puesta a punto, ha llevado a esta decisión. Eso sí, los jugadores tendrán que madrugar para empezar la sesión preparatoria del viernes a las 9.30 horas.

Ahí empezará a esbozarse qué camino quiere recorrer el entrenador en esta campaña en la Cultural. Eso sí, no será todavía mucho, ya que la primera sesión servirá en gran medida para que el entrenador y los jugadores que compartirán tantos días y horas en el vestuario y terreno de juego empiecen a conocerse.

La idea pasa porque incluso pueda 'llegar' algún fichaje para esa primera sesión de pretemporada, aunque no será hasta las próximas semanas cuando esas llegadas sean más efectivas en cuanto a número.

Todo para llegar como una máquina bien engrasada para el inicio de una Liga que va a resultar exigente.

En el horizonte, algo más de mes y medio para afinar y aprender todos los conceptos en un calendario que, en el caso de la Cultural, presenta como prueba de fuego inicial y oficial el último fin de semana de agosto en una jornada en la que los leoneses deberán visitar a un rival complicado como el Barakaldo.

Por delante, muchas jornadas preparatorias y también partidos amistosos en los que se examinarán los progresos de estas para la Cultural Leonesa 2026-2027.