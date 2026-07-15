León celebra por todo lo alto el histórico billete de España para la final
La ciudad de León vibró anoche con la victoria de la selección española
La ciudad de León vibró anoche con la victoria de la selección española ante el potente conjunto francés. Cientos de leoneses se congregaron en las principales zonas de ocio y terrazas de la capital para empujar a la roja en su duelo de semifinales del Mundial 2026 contra Francia.
El ambiente festivo y los nervios contenidos dominaron el encuentro de principio a fin. La tensión inicial se transformó rápidamente en euforia en el minuto 22 con el penalti transformado por Mikel Oyarzabal, y la locura colectiva estalló definitivamente en la segunda mitad gracias al decisivo tanto de Pedro Porro, que selló el definitivo 0-2 en Dallas. Al término del partido, las bocinas, los cánticos de apoyo y las banderas tiñeron de rojo las calles leonesas para celebrar una hazaña histórica: el regreso de España a una gran final mundialista dieciséis años después.