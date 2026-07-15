León celebra por todo lo alto el histórico billete de España para la final

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León vibró anoche con la victoria de la selección española ante el potente conjunto francés. Cientos de leoneses se congregaron en las principales zonas de ocio y terrazas de la capital para empujar a la roja en su duelo de semifinales del Mundial 2026 contra Francia.

El ambiente festivo y los nervios contenidos dominaron el encuentro de principio a fin. La tensión inicial se transformó rápidamente en euforia en el minuto 22 con el penalti transformado por Mikel Oyarzabal, y la locura colectiva estalló definitivamente en la segunda mitad gracias al decisivo tanto de Pedro Porro, que selló el definitivo 0-2 en Dallas. Al término del partido, las bocinas, los cánticos de apoyo y las banderas tiñeron de rojo las calles leonesas para celebrar una hazaña histórica: el regreso de España a una gran final mundialista dieciséis años después.