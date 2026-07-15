La Cultural 2026-2027 empieza a rodar

La Cultural 2026-2027 levantó este miércoles el telón. Lo hizo como viene siendo costumbre, con las pruebas médicas a los jugadores que se extenderán a este jueves y que serán además el preludio para la primera sesión de entrenamientos del viernes en el Área Deportiva de Puente Castro.

Con los pocos mimbres con los que cuenta a día de hoy el plantel dirigido por Jandro Castro, el Área Deportiva fue precisamente el escenario de estas pruebas en las que algunos de los integrantes del equipo se conocieron, los que continúan del pasado ejercicio con los que han llegado nuevos.

Fue una jornada matinal de lo más tranquila en la que las pruebas resultaron aptas para todos ellos. Unas pruebas en las que se pudo ver Rodri y varios de los jugadores que deben ser protagonistas del próximo curso en una Cultural a la que le falta todavía mucho trabajo por hacer. No solo en el apartado técnico de la mano de Jandro, también en el de la confección de un proyecto al que le faltan muchas caras nuevas. Y que incluso con los que tienen contrato en vigor no se descarta alguna marcha más.

Todo para dar con la tecla para el curso 2026-2027 en la Primera Federación, con una Liga en la que la Cultural espera ser protagonista y optar al ascenso.

Este miércoles el proyecto daba el pistoletazo de salida que sobre el césped vivirá el viernes su primer capítulo. Eso sí, con pocos jugadores y a falta de que en los próximos días puedan solucionarse algunos flecos para que esa cifra de jugadores a las órdenes de Jandro Castro se vea aumentada en la cifra necesaria.

Esta primera semana solo se ha fijado una sesión preparatoria el viernes a las 9.30 horas que servirá en gran medida para que los presentes puedan conocerse y que el entrenador empiece a aplicar su método.

Eso sí, habrá que esperar a que la pretemporada sume más días para que pueda disponer de un número adecuado con el que empezar a engranar la máquina futbolística. Por delante, cerca de mes y medio para tanto en el apartado físico como en el táctico el técnico sea capaz de aplicar lo que espera de los jugadores al terreno de juego.

Y con un proyecto que debe moldearse con muchas caras nuevas respecto al pasado curso.