Abono digital para los socios de la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina estrena un nuevo sistema que permitirá renovar de forma online los carnets de abonado. Los socios blanquiazules podrán activar su abono sin necesidad de acudir a las oficinas. Con este sistema, que entrará en funcionamiento cuando se inicie la campaña de abonados, se generará un abono digital que permitirá acceder a los partidos utilizando el teléfono móvil. Además de eso, los aficionados que utilicen esta vía para hacer su renovación o alta podrán disponer igualmente de su carnet físico que, si así lo desean, podrán recoger en cualquier momento en las oficinas de El Toralín.

Para poder realizar la renovación online es imprescindible facilitar al club una dirección actualizada de correo electrónico. Quienes no hayan facilitado ya al club su email o deseen actualizarlo, pueden hacerlo desde ya escribiendo a deportiva@sdponferradina.com, indicando su nombre completo, DNI y la dirección de correo electrónico. El plazo para facilitar esta información concluye el lunes 20 de julio. Con el nuevo sistema de renovación online ya no será necesario realizar la renovación de forma presencial, con lo que se evitarán tiempos de espera. En cualquier caso, la opción presencial seguirá disponible para quien la requiera.

Asuntos como éste relacionados con la digitalización suelen ser uno de los mayores reproches que se suele hacer al club.

La Deportiva aún no ha detallado cuándo comenzará con la campaña de socios, aunque previsiblemente su inicio coincida con el arranque de la pretemporada de la primera plantilla, es decir, la semana que viene.