Asobal da a conocer el calendario del Ademar León en la campaña 2026-2027

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Asobal ha publicado el 16 de julio el calendario oficial de la Liga 2026-2027, que dará comienzo el fin de semana del 12-13 de septiembre con la disputa de la primera jornada y la celebración de la 34ª edición de la Copa Asobal, uno de los grandes alicientes de la nueva temporada. La competición profesional recupera el prestigioso torneo, que se celebrará en el marco de la jornada inicial del calendario regular y en formato equipo contra equipo, con la participación de Logroño y Barcelona, vigente subcampeón y campeón de la competición, respectivamente.

Mientras, en la primera jornada al Abanca Ademar le tocará viajar hasta Puerto Sagunto, para enfrentarse al equipo de esta urbe costera valenciana, recién ascendido a la primera categoría del balonmano patrio, a través del play off de ascenso, tras ganar a Agustinos Alicante.

Los derbis autonómicos del Ademar León contra los conjuntos castellanos del Atlético Valladolid, Villa de Aranda y Nava se producirán respectivamente en las jornadas 13 y 28; jornadas 6 y 21; y jornadas 5 y 20. Esto implica que contra segovianos y burgaleses se jugará de forma consecutiva.

La Liga Asobal garantiza una campaña más espectáculo, talento y una igualdad genuina (excepto para conocer al campeón, título para el que tiene todas las papeletas el Barcelona) hasta la jornada 30, que se jugará el fin de semana del 5 y 6 de junio. Es ese último día de competición la casualidad ha querido que el club marista viaje hasta Sevilla para enfrentarse al otro recién ascendido, el Cajasol. Es la primera temporada en la que hay un conjunto hispalense en la élite del balonmano español.