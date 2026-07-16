Refuerzos para el Mundial: Iberia añade un vuelo extra de Madrid a Nueva York para el día de la final

Publicado por David F. Hernández Creado: Actualizado:

Iberia reforzará la operativa con Nueva York para la final del Mundial de Fútbol que se celebrará el próximo domingo. La oferta de la aerolínea pretende ampliar con un vuelo extra con el fin de que un mayor número aficionados españoles pueda viajar para animar a la selección en busca de su segunda estrella contra Argentina. Por consiguiente, sumará cinco frecuencias de viajes de ida y de vuelta para ese día.

De acuerdo con fuentes de la compañía, los vuelos programados para el sábado y el domingo, que habitualmente se operan con un Airbus que cuenta con capacidad para 182 pasajeros, serán sustituidos por un Airbus que ofrece 292 plazas.

A los tres vuelos diarios que Iberia opera entre Madrid y Nueva York, se le añade este adicional que posibilitará a los aficionados desplazarse a primera hora de la mañana para asistir al encuentro y después regresar a Madrid una vez finalizado el partido. Además, también contarán con un cuarto vuelo en código compartido con American Airlines para este domingo.