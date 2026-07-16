El Ademar hace escuela en Astorga

Astorga y el Abanca Ademar vuelven a caminar juntos. Lo han hecho muchas veces en perfecta sintonía y en esta ocasión, sumando además la tercera entrega del campus de balonmano que del 27 de julio al 2 de agosto enseñará y perfeccionará los conocimientos del balonmano de medio centenar de alumnos.

José Luis Nieto, alcalde de la ciudad bimilenaria, Cayetano Franco, presidente del Abanca Ademar, Julián García, concejal de Deportes, y Diego Vieira, coordinador de esta iniciativa, fueron los encargados de presentar la tercera entrega de un campus que cada año aumenta su prestigio y nivel y que en este duplicará precisamente la cifra de participantes de 2025.

Con el Seminario de Astorga como lugar de residencia, los alumnos participarán diariamente de sesiones de entrenamientos en las instalaciones deportivas de la ciudad y tecnificación, compartiendo las horas con momentos de ocio. Precisamente en estas sesiones tomarán parte los jugadores de la primera plantilla ademarista que serán los encargados de enseñar a los alumnos las peculiaridades de cada puesto en el juego con trabajo específico.

El Campus de Verano del Ademar león está destinado a alumnos entre los 10 a 17 años y ya tiene completas las plazas ofertadas, lo que sin duda alguna refrenda su atractivo.

En el turno de intervenciones, el alcalde agradeció al club su apuesta por la ciudad como lugar de desarrollo del campus: «para nosotros es un orgullo poder contar con esta iniciativa auspiciada por el mejor equipo de Castilla y León». Cayetano Franco valoró la importancia de esta iniciativa y se mostró feliz por la implicación que una vez más vuelve a tener el Ayuntamiento con el club.

Julián García, por su parte, valoró la evolución de un campus que se ha ido consolidando convirtiéndose en un referente dentro del balonmano. Diego Vieira fue el encargado de desgranar las particularidades de esta iniciativa que suma su tercera entrega.