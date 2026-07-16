Pantalla gigante en Astorga para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Astorga estará desde la distancia con la selección española de fútbol, arropándola en la final del Mundial en su intento por alcanzar la segunda estrella de campeona. Así, desde el Ayuntamiento se colocará una pantalla gigante en la plaza Mayor para que los aficionados que lo deseen puedan ver y disfrutar del encuentro a las 21.00 horas.

Antes, a las 19.30, empezará a animarse la zona con música. El alcalde José Luis Nieto y los concejales Borja González y Julián García presentaron la iniciativa.