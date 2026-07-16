Reto mundial para Pablo Castro Pinos

Pablo Castro Pinos es siempre un valor seguro en la competición en la que se presente. El tetracampeón del mundo de pesca, y nada menos que 25 veces internacional por España, cuenta con calidad, experiencia y ambición para grandes retos. Y del 27 de julio al 2 de agosto el del Mundial Máster de Salmónidos Mosca en Noruega lo es.

Allí acudirá el leonés de Villoria de Órbigo que compite con licencia de Asturias desde hace unos años junto a otros cinco integrantes de una selección que tiene como capitán al aragonés Fernando Zaragoza.

Jordi Oliveras (Cataluña), Juan José de la Fuente (Asturias), Unai Urkia (País Vasco), Michel Vitoria (La Rioja) y José Manuel So Castro (Galicia) conforman junto a Castro Pinos un equipo para aspirar a lo máximo en la localidad de Koppang.

Hasta allí se desplazarán este sábado en un vuelo que parte desde Madrid a las 10.00 horas. La idea del leonés y sus compañeros es desplazarse unos días antes para aclimatarse a un escenario bastante distinto al español con los tímalos como los grandes protagonistas de los ríos y en una competición que afrontarán a lo largo de cinco jornadas, tres de ellas en río y otras dos más en embarcación lago.

En estas segundas es donde deberán aplicarse algo más para intentar luchar no solo por el podio, también por el peldaño más alto. A nivel de selección, que para todos es lo más importante y también en el apartado individual, que será también muy influyente para el desenlace por equipos. Para Pablo Castro Pinos ‘El Bombero’ por su profesión en el Parque de León, este reto le llega en un gran momento y sabedor de que, por calidad y experiencia en este tipo de competiciones, debe ser uno de los referentes del combinado nacional para hacer frente al resto de selecciones.

Castro Pinos, que acumula 25 presencias hasta ahora internacionales con España, debutaba nada menos que en el año 2003 en un Mundial, logrando una meritoria séptima posición. Y desde ese momento sus presencias han sido habituales con cuatro medallas de oro con España tanto a nivel mundial como continental, a las que hay que añadir alguna más en el apartado individual.

Cifra que el leonés buscará aumentar desde el 27 de julio en un Mundial Máster de Salmónidos Mosca en el que parte como uno de los grandes participantes.