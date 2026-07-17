La Ponferradina añade un nuevo color a su innovadora equipación

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La Deportiva Ponferradina ha anunciado su nueva equipación para la campaña 2026-2027, en la que hay un cambio más que significativo: la camiseta dejara de ser bicolor blanquiazul para añadir un tercer tono: el rojo.

El anuncio se ha llevado a cabo con un emotivo vídeo en el que una niña está pintando la camiseta de su equipo con lápices de colores y decide añadir el rojo central.

La Ponferradina razona que el rojo es un color muy ligado al Bierzo, ya que para empezar la propia bandera de la comarca lo lleva. Además, muchos de los productos más de la tierra berciana también son rojos, como el vino, el pimiento, las cerezas o el botillo. Sin olvidar que los templarios que dejaron como herencia el castillo portaban una cruz roja en sus escudos y vestimenta.

Sin duda, el club ponferradino espera que este nuevo añadido le traiga éxitos en esta nueva campaña en el Grupo 1 de Primera Federación, en el que volverá a tratar de luchar por los puestos altos de la clasificación.