León se quedará sin pantalla gigante para la final del Mundial

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

La próxima final del Mundial 2026 no viene exenta de polémica. Este domingo De la Fuente ofrecerá un último baile para hacer saborear la gloria a los españoles por segunda vez. La ilusión de la afición se ha dejado ver partido a partido y se espera que mañana alcance su punto álgido.

En la semifinal, la ciudad de León se echó a las calles para celebrar el triunfo español, una celebración que se espera repetir. A pesar de que todas las capitales de provincia de Castilla y León contarán con una pantalla para visualizar el partido, los leoneses no correrán con esa suerte. Desde el Ayuntamiento de León no han querido pronunciarse.

Sin embargo, sí se podrá ver en otros sitios de la provincia como Ponferrada, Astorga y Bembibre.