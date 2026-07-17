La Cultural Leonesa vuelve a pisar el césped

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural inició el viernes 17 de julio los entrenamientos de cara a la temporada 2026-2027, aunque los jugadores tendrán sábado y domingo como días de descanso. Quedan aún muchas piezas por llegar para conformar la plantilla. En la portería está Parera; en la línea defensiva aparecen Calero, Rodri Suárez, Oier López, Jaime Vázquez, Iago López y Guzmán Ortega; para el mediocampo están disponibles Yayo, Adri Ruiz, Bicho, Maestre, Jon García y Ndiaye; y para el ataque se cuenta con Antón Escobar. Un total de 14 futbolistas entre los que todavía puede haber alguna salida. Jugadores del filial han servido y servirán para complementar los primeros entrenamientos.

Está claro que la línea ofensiva es la que está más necesitada de sangre nueva y más teniendo en cuenta la importancia que conlleva la labor de hacer goles. Tras la pérdida definitiva de Iker Unzueta, otro de los nombres que han sonado, el de Jesús de Miguel, también parece complicado. Por un lado por el gran interés mostrado por el Real Zaragoza, y por otro lado porque su club, el Tenerife, pide un traspaso para dejarle salir.

«Tenemos las ideas muy claras, sabemos el perfil de jugadores que queremos. Entonces, cuando también empiezas a confeccionar una plantilla nueva, pues es difícil que el primer día se incorporen todos, pero bueno, que estamos trabajando en ello y seguro que traeremos jugadores que gustarán, competitivos y de calidad», aseguró el director deportivo Asier Goiria sobre el tema de la falta de futbolistas.

Por su parte, el entrenador asturiano Jandro Castro comentó que «es un año bonito. Esperemos que todo salga bien. Seguro que va a ser así. Y ahora el primer objetivo es empezar a entrenar, a ponernos en forma y a ir configurando el equipo. Somos los que somos. Hay 14 miembros del primer equipo. Vinieron los chicos del filial a ayudarnos y con lo que tenemos pues a entrenar, a trabajar al máximo y a prepararnos bien».