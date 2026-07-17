El FC Santa Coloma de Raly Cabral se enfrentará al Rapid de Viena en la previa de la Liga Conferencia

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El berciano de origen caboverdiano Raly Cabral no pudo debutar todavía con el FC Santa Coloma en la Liga Conferencia, pero a priori sí podrá hacerlo en la segunda ronda previa de la tercera competición europea tras el pase logrado por el equipo andorrano.

El club pirenaico derrotó en el Principado por 3-0 al Penybont galés, tras haberlo hecho ya por 0-1 la semana anterior en territorio británico.

El rival ahora es ya de mayor poderío, pues se trata del Rapid de Viena austríaco, los días 23 y 29 de julio, con la ida en casa y la vuelta fuera.