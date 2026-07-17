El FC Santa Coloma de Raly Cabral se enfrentará al Rapid de Viena en la previa de la Liga Conferencia
Tras derrotar al Penybont galés en la primera ronda
El berciano de origen caboverdiano Raly Cabral no pudo debutar todavía con el FC Santa Coloma en la Liga Conferencia, pero a priori sí podrá hacerlo en la segunda ronda previa de la tercera competición europea tras el pase logrado por el equipo andorrano.
El club pirenaico derrotó en el Principado por 3-0 al Penybont galés, tras haberlo hecho ya por 0-1 la semana anterior en territorio británico.
El rival ahora es ya de mayor poderío, pues se trata del Rapid de Viena austríaco, los días 23 y 29 de julio, con la ida en casa y la vuelta fuera.