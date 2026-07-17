El portero leonés Ruly García cambia el Vizela por el Tondela

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El cancerbero leonés Ruly García seguirá su trayectoria en Portugal, país donde había militado en el Vizela desde que finalizó su estancia en el Celta de Vigo, en el verano del 2024. Ahora, pasa a defender el escudo del Tondela, recién descendido a la segunda categoría lusa.

Por tanto, el portero criado en la cantera de la Peña no cambia de división. Aunque con el Vizela disputó 24 partidos en su primera temporada, en la segunda perdió protagonismo. En algún momento se llegó a especular con su vuelta a León tras el descenso de la Cultural a Primera Federación, algo que al final no se producirá por el momento.

Peru Rodríguez llega al Mirandés

El Mirandés ha alcanzado un acuerdo con el central vasco Peru Rodríguez para que vista la elástica rojilla la nueva campaña. Llegó a León en el mercado invernal y nunca se hizo con un puesto en el once. Ahora será rival.