Tremenda igualdad en el corro de lucha leonesa de Villafañe

Publicado por Álvaro Quiñones Villafañe Creado: Actualizado:

Ayer se llevó a cabo el corro de la Liga de Verano de Villafañe. Se empezó a luchar por el peso medio femenino, en el que Luzma Carcedo conseguía la victoria derrotando en la semifinal a la otra favorita, Beatriz Riaño. En el medio masculino, Ibai Gracia venció a las primeras de cambio al campeón del último corro, Javier Riaño, y se las vio en la final con José Luis García, que fue quien se adelantó en el combate y aunque Ibai logró empatar, la definitiva fue para José Luis.

En semipesados, Tomás González sigue en racha y ganó el corro aún enfrentándose a los otros dos favoritos. En pesados femenino, María Cabas y Paola Sánchez se encontraron en la final, donde ganó María. En pesado masculino hubo unos incidentes que llevaron a que Jesús Quiñones y Unai del Campo solo tuvieran que luchar un combate para llegar hasta la final. En ella, Jesús se retiró tras una 1ª caída de Unai y este último se proclamaba campeón.

En ligeros femenino, María Cadenas derrotó a la judoka Paula Lanza para coronarse campeona. En ligeros masculino, el campeón fue Sergio López que dio varias caídas estando él ya en el suelo, lo que le hacia ganarse el aplauso del público.