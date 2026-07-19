La provincia de León se moviliza con la Roja para la final del Mundial.

La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección
La afición ponferradina sale a la calle para ver a la selección