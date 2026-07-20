España celebrará por las calles de Madrid

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La selección española de fútbol, campeona del Mundial en Estados Unidos tras vencer a Argentina en la final, aterrizará este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez alrededor de las 13.50, una hora más tarde de lo previsto inicialmente, según informó el personal de AENA a los medios de comunicación.

Posteriormente los jugadores descansarán en un hotel, para que a las 17.30 los reyes reciban en el Palacio de la Zarzuela a la selección española de fútbol tras proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Luego, las calles de Madrid acogerán desde las 19.00 horas la celebración del segundo Mundial de España con actuaciones musicales y la llegada de la selección a Cibeles está prevista a partir de las 21.00 horas una vez concluya la recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela y el recorrido por las calles de Madrid y contará con un dispositivo de seguridad de 250 agentes de Policía Municipal.

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este lunes a los madrileños que utilicen el transporte público ante las importantes afecciones al tráfico previstas en el entorno de Cibeles, Alcalá y Alfonso XII, donde ya se registran restricciones por el montaje de los escenarios y el recorrido de la comitiva.

"La mejor forma de moverse hoy por Madrid otra vez es el transporte público, sin duda", ha afirmado Almeida en declaraciones a los medios durante una visita a las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), donde se ha presentado el vinilado de los autobuses con una segunda estrella en homenaje al nuevo título mundial.

El regidor ha hecho un llamamiento a los madrileños para que llenen las calles al paso de la selección y ha confiado en que la celebración transcurra "con el mismo civismo y el mismo compromiso" que la vivida durante la final y los festejos posteriores.

En ese sentido, ha destacado que la noche de este domingo se saldó sin incidentes reseñables pese a la presencia de cientos de miles de personas en distintos puntos de la ciudad y que el Samur realizó unas 300 intervenciones, "prácticamente todas" de carácter leve, principalmente por mareos y subidas de tensión.