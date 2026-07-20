Así se registró en clave sísmica la emoción del triunfo de España en el Mundial
El sensor sísmico del Real Observatorio de Madrid registró los momentos clave del partido que hicieron vibrar literalmente la ciudad de Madrid
La selección española de fútbol masculino ofreció la noche del domingo una actuación magistral frente a Argentina en una final de Mundial de vértigo.
El sensor sísmico del Real Observatorio de Madrid registró los momentos clave del partido que hicieron vibrar literalmente la ciudad de Madrid.
Según el gráfico, se aprecia en el acelerograma la actividad sísmica en los minutos del gol, de la entrega del trofeo y, especialmente, el momento del pitido final del partido que hacía campeona a España.
Una muestra en clave científica de cómo se vivió la emoción del encuentro que proclamó bicampeona del fútbol mundial a la Roja.