Ferrán Torres celebra el gol que marcó en la prórroga para dar a España su segundo Mundial, con los suplentes de fondo.lavandeira

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La selección española de fútbol masculino ofreció la noche del domingo una actuación magistral frente a Argentina en una final de Mundial de vértigo.

El sensor sísmico del Real Observatorio de Madrid registró los momentos clave del partido que hicieron vibrar literalmente la ciudad de Madrid.

Así se registró en clave sísmica la emoción del triunfo de España en el Mundial.IGN SPAIN

Según el gráfico, se aprecia en el acelerograma la actividad sísmica en los minutos del gol, de la entrega del trofeo y, especialmente, el momento del pitido final del partido que hacía campeona a España.

Una muestra en clave científica de cómo se vivió la emoción del encuentro que proclamó bicampeona del fútbol mundial a la Roja.