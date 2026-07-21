La selección española se da un baño de masas ante más de dos millones de personas en Madrid

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La selección española de fútbol ha celebrado este lunes en Madrid la consecución de su segundo título de campeona del mundo frente a dos millones de aficionados, que han desafiado al calor para celebrar el nuevo éxito de los de Luis de la Fuente en un final de fiesta en la Plaza de Cibeles que pone el broche de oro a 24 horas inolvidables.

Tras ser recibidos por los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, los internacionales españoles se dieron un baño de masas en un autobús descapotable, con las leyendas 'Stars Shine Together' -'Las estrellas brillan juntas'- y 'Reyes del Mundo', por las calles de la capital española.

A pesar del calor, miles de aficionados acompañaron al bus de los campeones desde Moncloa y por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, la plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, Alfonso XIII y Montalbán antes de que la rúa desembocase en la Plaza de Cibeles, donde se congregaron más de 120.000 personas para la fiesta final. Según la Delegación del Gobierno, muchas más se lanzaron a las calles de Madrid: dos millones.

Con Borja Iglesias ejerciendo como DJ, algunos futbolistas como Lamine Yamal y Nico Williams sacaban los 'pasos prohibidos', mientras el goleador de la final, Ferran Torres, combatía las altas temperaturas con una gorra con el lema 'Make Spain Great Again'. Otros, por su parte, reían con una pancarta que les daba un aficionado: 'Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi'.

Mientras, en Cibeles, se amenizaba la espera con actuaciones de Viva Suecia, Saiko, Tony Grox y LUCYCALYS y varios DJ's, y fue al ocaso, mientras sonaba un remix de 'Un beso y una flor' de Nino Bravo a cargo de DJ Barce, cuando los futbolistas llegaron al escenario dispuesto en la plaza madrileña.

Uno a uno, con el streamer Ibai Llanos uniéndose a los maestros de ceremonias, fueron apareciendo los jugadores al son de sus canciones favoritas: David Raya, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Joan Garcia, Aymeric Laporte, Alex Baena, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Víctor Muñoz, Borja Iglesias, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y el capitán Rodri Hernández, que entró con la ansiada copa y al que sus compañeros hicieron el pasillo.

"Somos campeones del mundo. ¡Viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el Rey y viva España!", dijo emocionado el centrocampista del Manchester City, nombrado MVP del Mundial. Justo después, entró Luis de la Fuente, manteado por los futbolistas antes de lanzarse con un tema de Julio Iglesias, 'Quijote'.

La fiesta continuó con una actuación de Ana Mena y Lola Índigo, que cantaron 'Pa ti toa', antes de que subiese el resto del cuerpo técnico. Shakira también apareció, en vídeo, para felicitar a 'La Roja'. "Han sido un equipo que realmente ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón. Qué alegría poder vivir esto con ustedes, qué ganas de estar ahí para celebrarlo por todo lo alto. Me dicen por aquí todos que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí", indicó.

Cucurella cogió el micrófono para entonar el ya famoso 'Cucu Cucurella', coreado por las miles de personas de Cibeles, a los que también se dirigió De la Fuente. "Gracias, España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Es un honor poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. No os olvidéis: juntos somos más fuertes. ¡Viva España!", apuntó.

"Parecía que habíamos ganado la Copa Coca-Cola, ¡pero hemos ganado la Copa del Mundo! Estos chavales que están aquí son la hostia. Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante y muy especial para mí, quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español: Ferran", afirmó Rodri antes de que el público corease el nombre del goleador en la final.

El espectáculo siguió con 'Los perros' de Arde Bogotá, y Borja Iglesias tomó el mando de la mesa de mezclas para amenizar todavía más la noche. El momento álgido de la noche llegó sobre las 23.20 horas, cuando salió Aitana para cantar 'Superestrella', el tema que ha acompañado a la selección durante la Copa del Mundo.

Aún hubo tiempo para corear 'Argentino el que no bote', seguido por algunos jugadores, y para acordarse de María Caamaño, una joven aficionada que acompañó a los jugadores en la celebración de la Eurocopa 2024 y que falleció el pasado mes de abril.