Los Ángeles 2028 comienzan el reclutamiento de voluntarios

Publicado por EFE Los Ángeles Creado: Actualizado:

Coincidiendo con la cuenta atrás de dos años para la cita, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) ha abierto el plazo de inscripción para formar parte del equipo de hasta 60.000 voluntarios que contribuirán al desarrollo del mayor evento deportivo mundial que se celebrará en la ciudad californiana en el verano de 2028. Los JJ OO se celebrarán del 14 al 30 de julio, mientras que los Paralímpicos tendrán lugar del 15 al 27 de agosto.

Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años y dominar el inglés. Además, podrán mostrar sus preferencias en ocho grandes áreas de trabajo: comunicación, conducción, experiencia del espectador, servicios médicos, ceremonias, operaciones, deporte y tecnología. Algunos puestos requerirán conocimientos específicos, como experiencia sanitaria o dominio de idiomas para tareas de traducción, aspectos que podrán indicarse durante el proceso de inscripción.

Aunque la mayoría de las oportunidades de voluntariado estarán ubicadas en el área metropolitana de Los Ángeles, el programa tendrá un alcance nacional. Además de apoyar el desarrollo de las competiciones en la ciudad anfitriona, también habrá voluntarios en Oklahoma City, donde se disputarán algunas pruebas olímpicas, así como en las sedes del torneo olímpico de fútbol de Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José y San Diego.

LA28 recomienda presentar la solicitud lo antes posible, aunque aclara que el orden de recepción de las candidaturas no otorgará ninguna ventaja durante el proceso de selección. Asimismo, el comité organizador anunciará el cierre del periodo de inscripción con al menos siete días de antelación para garantizar que todas las personas interesadas dispongan del tiempo suficiente para completar su candidatura.

Los Juegos LA28 aspiran a reflejar el carácter dinámico y diverso de Los Ángeles, una ciudad que reunirá a participantes de todo el mundo en una celebración del deporte y la inclusión.