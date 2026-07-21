Sorteada la tercera ronda previa de la Liga de Campeones

Publicado por Carla Barea Sevilla Creado: Actualizado:

El Olympiacos griego que dirige el español José Luis Mendilibar debutará en su estadio contra el Nec Nimega neerlandés en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones 2026-2027, en la que se disputarán los partidos de ida el 4 y 5 de agosto y los de vuelta el día 11.

La UEFA celebró el sorteo de esta fase de la competición, en la que también dentro de la ruta liga el Olympique de Lyon francés se medirá al Sparta de Praga checo y el Bodo Glimt noruego, que llegó a octavos de final la temporada pasada y fue eliminado por el Sporting de Lisboa, lo hará con el Unión Saint-Gilloise belga.

Por otro lado, el séptimo proyecto del chileno Pellegrini en el Betis, que vuelve a la máxima competición europea, va cogiendo forma desde la portería, demarcación en la que se han producido más cambios. Retirado Adrián San Miguel, Pau López se ha ido al Andorra y en su lugar ha llegado cedido desde el Villarreal Diego Conde para competirle o compartir titularidad con Álvaro Valles, con el reciente campeón de Europa sub-19 Manu González como tercero.