La Cultural Leonesa de baloncesto ficha a Alonso Reyes

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural y Deportiva Leonesa de Baloncesto ha llegado a un acuerdo con Alonso Reyes para la incorporación del jugador al primer equipo. El jugador llega a la ciudad cuna del parlamentarismo tras firmar un contrato por una temporada.

Alonso Reyes Abad (Valladolid, 5 de junio de 2004) es un joven alero/ala-pívot formado en el CB Palencia y el CB Filipenses. En la temporada 2022-2023 fichó por el Zentro Basket Madrid, de Tercera FEB. Posteriormente, militó en la AD Bosco Salesianos y en el CD Becedo Blendio Santander, ambos también de la misma categoría.

La pasada temporada dio el salto a la Liga U con el San Pablo Burgos, llegando incluso a debutar en la Liga Endesa (ACB) frente al Barcelona. De esta forma, Alonso sigue los pasos de su padre, Miguel Ángel Reyes, quien defendió los colores del Baloncesto León durante la temporada 2000-2001.

Además, Alonso fue uno de los jugadores seleccionados por el cuerpo técnico culturalista para participar en los workouts celebrados durante el pasado mes de mayo, donde dejó muy buenas sensaciones.