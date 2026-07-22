Oier López: «El proyecto de la Cultural Leonesa fue el que más me atrajo»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El lateral izquierdo Oier López pronunció sus primeras palabras como jugador de la Cultural para referirse a su decisión de fichar por el club leonés: «me convenció el proyecto, la ambición que veo de la gente que ha llegado al club. También el entrenador creo que es importante y tuve ese feeling de que se quieren hacer las cosas bien y también por todo lo que mueve este club».

Sabe que en León las exigencias de la hinchada son altas. «Creo que es bueno tener ambición. En la vida también y pienso que la Cultural es un club que tiene que estar arriba y para eso hemos venido todos, para ayudar e intentar volver el año que viene de donde se ha bajado».

«Creo que defensivamente soy correcto, pero es un aspecto a mejorar que tengo y ofensivamente ayudo al equipo a poder llegar al área rival y crear ocasiones claras», se definió Oier.