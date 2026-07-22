Oier López: «El proyecto de la Cultural Leonesa fue el que más me atrajo»
El lateral izquierdo se define como un jugador ofensivo
El lateral izquierdo Oier López pronunció sus primeras palabras como jugador de la Cultural para referirse a su decisión de fichar por el club leonés: «me convenció el proyecto, la ambición que veo de la gente que ha llegado al club. También el entrenador creo que es importante y tuve ese feeling de que se quieren hacer las cosas bien y también por todo lo que mueve este club».
Sabe que en León las exigencias de la hinchada son altas. «Creo que es bueno tener ambición. En la vida también y pienso que la Cultural es un club que tiene que estar arriba y para eso hemos venido todos, para ayudar e intentar volver el año que viene de donde se ha bajado».
«Creo que defensivamente soy correcto, pero es un aspecto a mejorar que tengo y ofensivamente ayudo al equipo a poder llegar al área rival y crear ocasiones claras», se definió Oier.