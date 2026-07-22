La ULE, ULPGC y ULL impulsan el I Encuentro de Luchas Tradicionales

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) acoge la próxima semana el I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales, una iniciativa impulsada junto a las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL) con el objetivo de fortalecer la colaboración entre instituciones académicas para promover la conservación, el estudio y la difusión de las luchas tradicionales como parte del patrimonio cultural y deportivo de sus respectivos territorios.

Desarrollado en colaboración con la Cátedra Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria y la Federación de Lucha Leonesa, el encuentro aspira a consolidarse como un espacio de cooperación entre el ámbito académico, el deporte y la sociedad, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la puesta en valor de dos modalidades deportivas muy ligadas a la identidad y la historia de León y Canarias.

La elección de León como sede de esta edición supone, además, un reconocimiento al compromiso que la ULE mantiene desde hace años con la promoción, el estudio y la difusión de la lucha leonesa, en estrecha colaboración con la federación y otros entes vinculados a este deporte.

El inicio de este I Encuentro Interuniversitario de luchas tradicionales tendrá lugar el próximo lunes con su presentación oficial, por parte de la rectora de la ULE, Nuria González, así como representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Federación de Lucha Leonesa.

El programa continuará a partir del miércoles con el desarrollo de las distintas actividades previstas, que convertirán a la Universidad de León en punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la colaboración entre universidades, investigadores y entidades vinculadas a las luchas tradicionales.

Con esta iniciativa, las instituciones participantes reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio cultural inmaterial y con el papel de las universidades como agentes activos en su investigación, conservación y difusión, impulsando la colaboración académica en torno a unas disciplinas que constituyen una expresión de la historia, la identidad y las tradiciones de sus respectivos territorios.