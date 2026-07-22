Unai Sabroso se une a la plantilla de la Ponferradina

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Unai Sabroso (Madrid, 2007), es nuevo jugador de la SD Ponferradina. El joven delantero llega en calidad de cedido, misma fórmula que los últimos fichajes, en este caso por el Córdoba.

Sabroso pasó por las canteras del Leganés y el Rayo Majadahonda antes de recalar en la base del Rayo Vallecano. En la pasada temporada alternó su participación en el Juvenil A con el equipo filia, que compitió en Segunda Federación. En esta categoría disputó seis encuentros y anotó un gol.

En el pasado mes de junio se incorporó al Córdoba y ahora se une como cedido a la Deportiva para afrontar la nueva temporada en Primera Federación.