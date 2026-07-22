Un cross de altura y solidario en Santa Colomba de Somoza

El IX Cross de Santa Colomba inició la cuenta atrás para su desarrollo con la presentación en la Fundación Club 45 con Alex Cooper como anfitrión.

Siguiendo la senda de otras ediciones, el evento pretende unir deporte, música y solidaridad con un objetivo claro de que la carrera y la marcha se convierta en un día de fiesta y, a la vez de reivindicación, esta tierra y sus raíces y gentes. Abrió el acto José Miguel Nieto, alcalde de Santa Colomba de Somoza, que destacó el prestigio alcanzado por la carrera situando al cross entre las pruebas mejor valoradas de los últimos años y su papel como escaparate para dar a conocer al municipio y a la comarca.

A continuación, Agapito Arce quiso agradecer a los patrocinadores e instituciones la apuesta por esta carrera y por depositar la confianza en el club Astorga Running para su organización. Asimismo, explicó que el recorrido se mantendrá sin cambios tras la excelente acogida recibida en las últimas ediciones y destacó la firme apuesta por segundo año consecutivo, por la modalidad de caminantes, con un recorrido de 5 kilómetros por bonitos caminos y sendas maragatas. El dinero íntegro de esta modalidad irá destinado para la asociación española contra el cáncer Astorga. También se ha creado el dorsal 0 para que todas las personas y empresas que quieran participar de forma solidaria puedan hacerlo.

Tomás Tejedor, coordinador de carreras del Club Astorga Running, fue el encargado de desgranar los detalles organizativos de la prueba y puso el acento en el objetivo de conseguir una participación multitudinaria, tanto en la carrera como en la marcha de caminantes. Para ello, el club ha apostado por unos precios muy populares que faciliten la participación de todos los públicos: hasta el 15 de agosto, la inscripción para la prueba de corredores tendrá un coste de 8 euros, mientras que la modalidad de caminantes costará 7 euros e incluirá la camiseta conmemorativa.

No se busca solo recaudar fondos, sino movilizar a la gente y convertir el evento en una jornada de convivencia y solidaridad. Como en años anteriores la fundación Club 45 será el centro neurálgico de la prueba y, al finalizar tanto la carrera como la marcha, habrá una gran fiesta con chocolate, mantecadas y un gran concierto. Todo ello, gracias un año más, a la implicación de Alex Cooper, que siempre ha mantenido un gran compromiso con el Cross de Santa Colomba.

El encargado de cerrar el acto fue Alex Cooper, quien aseguró que para él es un placer sumarse, un año más, a esta iniciativa y colaborar con aquellas propuestas que contribuyan a dinamizar Santa Colomba y apoyar causas solidarias. El artista mostró su satisfacción por formar parte del proyecto e invitó a vecinos y participantes a disfrutar de una jornada que culminará con un gran concierto al término de la carrera y de la marcha, poniendo el broche a una cita que aúna deporte, solidaridad y convivencia.

José Miguel Nieto, Alex Cooper, Agapito Arce y Tomás Tejedor se encargaron de desgranar todos los pormenores de la prueba