Parera: «Cuando me llamo Cultural Leonesa me cambio el chip y tuve claro venir»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

«Antes de todo me gustaría agradecer la confianza que han depositado en mí desde el primer momento que recibí la llamada de la Cultural. Para mí fue un momento en el el chip de mi cabeza cambió. Los motivos para venir aquí son muchos: por historia, por por afición, por el proyecto que está haciendo esta temporada, etc...», estas fueron las primeras palabras de Miquel Parera como nuevo portero culturalista.

Miquel ascendió en la temporada 2021-2022 desde 1ª RFEF a 2ª División con el Racing de Santander, una experiencia que puede ahora ser muy útil a la Cultural. «Primero de todo hay que construir un equipo, porque sí está claro que vamos a tener jugadores que individualmente van a ser muy buenos, pero lo más importante es construir un equipo que sea uno solo, que se luche por el compañero, y esa parte es el vital. Y después, que la afición esté con nosotros, enganchar a la gente, darlo todo en cada partido y que los leoneses se vean representados en en lo que demuestre el equipo».

Sobre sus características aseguró que: «está claro que ya soy un jugador que tiene una experiencia, he podido vivir situaciones muy positivas dentro del mundo del fútbol y también alguna negativa y evidentemente una de de las cosas que tengo que hacer es ayudar a la gente joven, cooperar en que el equipo esté bien organizado en los partidos y antes de parar, si puedo, evitar esas acciones de peligro, creo que también es fundamental».