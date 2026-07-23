La Ponferradina se prepara sobre el césped

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La preparación de la temporada 2026-2027 ya está en marcha y la Ponferradina la lleva a cabo sobre el césped, donde continúan los entrenamientos y también desde los despachos, donde ya carbura la campaña de abonados. La principal novedad de este año es el estreno de las renovaciones online. El trámite se podrá realizar accediendo a la plataforma a través del enlace https://sdponferradina.clibomanager.com y siguiendo los pasos que se van indicando.

Tal y como ha informado el club, para poder realizar la renovación o el alta online, es necesario que el abonado facilite una dirección de correo electrónico actualizada. Para ello basta con escribir a deportiva@sdponferadina.com, indicando el nombre completo, DNI y el email. A través de este mismo canal se atenderán las consultas que puedan surgir en el transcurso del proceso.

Este sistema, que evitará tiempos de espera, entrará en funcionamiento con el inicio de la campaña de abonados este miércoles día 21. En cualquier caso, en las oficinas se seguirá atendiendo a los aficionados que lo deseen de forma presencial. El nuevo software de gestión de abonos está desarrollado por la empresa Clibo, que cobrará unos gastos de gestión de 1,50 euros, tanto en la modalidad online como presencial.

El plazo de reserva de asientos para los abonados permanecerá abierto hasta el 21 de agosto. A partir de esa fecha, los asientos que no hayan sido renovados, quedarán liberados, de modo que los aficionados que no hayan renovado en esa fecha perderán la reserva de su asiento. Entre el 24 y el 28 de agosto los socios que hayan renovado su carné tendrán la posibilidad de cambiar de sitio para aquellos liberados.