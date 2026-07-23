Jesús González de la Fuente, bronce en el decatlón del Nacional sub-20

Tras una temporada al aire libre de luces y sombras, Jesús González (Club 303 La Bañeza) llegaba al Nacional sub-20 con ganas de hacer valer su trabajo y lograr el resultado que se le resistía. Su puesta en escena al final le valió para colgarse el bronce en la disciplina de decatlón. El bañezano iniciaba el campeonato cogiendo ritmo y logrando su mejor marca de la temporada en los 100 metros (11.41). Acto seguido, el salto de longitud puso a prueba los nervios de todos y tras dos saltos nulos, no guardó nada y firmó un último salto espectacular que le llevó al primer puesto con 6’89 metros y mejor marca personal. Liderando la competición, realizó un lanzamiento de peso batiendo sus marcas previas y con 11’82 obtuvo un 6° puesto en la prueba.

En horario de tarde se disputó el salto de altura donde quedó pocos centímetros por debajo de su marca, mientras que en los 400 logró una nueva marca personal que le permitía irse a dormir en la 2° posición provisional. El domingo lo iniciaba con los 110 vallas en las que volvió a mejorar sus tiempos. En el lanzamiento de disco logró 35’20 metros para finalizar la sesión con el salto de pértiga en el que rozó su mejor marca de la temporada con 4’15 metros.

En jabalina obtuvo una séptima posición con 44’27. La 9° posición en 1.500 metros y los 667 puntos que le otorgaron los 4:48.67 le colocaron en el tercer escalón del podio con 6.798.