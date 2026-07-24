Jon García: «Necesitaba cambiar de aires y lo hago con un proyecto lleno de ilusión y ambición»

Jon García se presentó en sociedad. El nuevo integrante de la Cultural lo hizo de la mano del director deportivo, Asier Goiria. Con ilusión y ambición, la misma que el canterano del Atlético Osasuna ha visto en el proyecto futbolístico de su nuevo destino.

«Lo necesitaba mentalmente. Cambiar de aires. Y si encima es con un proyecto como el de la Cultural lleno de ilusión y ambición, pues mucho mejor», apuntaba el centrocampista en un acto que tuvo como escenario la sede de uno de los patrocinadores del club, Cerlesa. Jon García reconoció que el pasado curso «no fue fácil en muchos aspectos", aunque espera olvidarlo con su etapa en la Cultural. «He tenido un buen verano y ahora me encuentro perfectamente. Estoy con muchas ganas de saltar al césped y ayudar al equipo».

Jon García, a pesar de sus pocos días en el vestuario culturalista, lo tiene claro: «Llego a un equipo maduro y con gente veterana. Nunca había estado en un vestuario así en el que se respira otro tipo de ambiente».

Sobre los retos considera que el ascenso «es sin duda el más importante, aunque también el ir día a día. El trabajo y el compromiso deben darnos los mejores resultados".

El centrocampista navarro se muestra encantado en su nuevo destino. Y así lo precisó en su presentación oficial. «Llevo poco tiempo, pero me siento muy feliz. Y agradecido con el club, los empleados, Asier, el cuerpo técnico y mis compañeros. Me lo están poniendo muy fácil», apuntó, añadiendo que su compromiso con el club "es total".