La Deportiva hace a tiempo los deberes con los fichajes

La SD Ponferradina lo tiene claro: los deberes se hacen a tiempo. Y el club blanquiazul lo está aplicando a la hora de confeccionar su plantilla para la temporada 2026-27. Una vez bajado el telón al pasado curso tras la disputa del play off de ascenso, el plantel berciano se ponía manos a la obra para definir las directrices del proyecto deportivo con el que pretende ser protagonista el próximo curso. La necesidad de reconfigurar el plantel ha llevado a la incorporación de una quincena de jugadores con las consiguientes bajas.

Sin prisa, pero también sin pausa, la SD Ponferradina ha ido cerrando los refuerzos en todas las líneas del juego a la espera de que los últimos flecos puedan completarse en los próximos días. No quiere esperar a las últimas jornadas, salvo que el mercado así lo obligue y condicione, para que Mehdi Nafti, el entrenador, pueda contar con los mimbres necesarios con los que poner a punto el proyecto futbolístico. Los últimos en llegar fueron precisamente Sérigné Faye y Ntji Tounkara aunque no los últimos de un equipo en el que en el apartado de bajas también se pueden producir alguna más.

Eso sí, la mayor parte del trabajo de planificación y confección de la plantilla está realizado en una pretemporada que ya empezó a rodar y en la que durante algo más de un mes el entrenador buscará que la máquina deportiva esté perfectamente configurada para la Liga.

La próxima semana ya será el turno de los encuentros amistosos con los que examinar las evoluciones de los jugadores y también su adaptación al esquema táctico de Nafti. Pruebas que se combinarán con las sesiones diarias de entrenamientos del equipo.