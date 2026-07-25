Billete mundial para Alicia Flórez

Alicia Flórez apunta al Mundial. El primer paso ya lo ha dado con su presencia en la convocatoria del seleccionador Miguel Méndez para la concentración y partidos de preparación que deben desembocar en el Mundial de Alemania a principios de septiembre. La base-escolta leonesa está viviendo su mejor año a nivel deportivo y la presencia en la lista de la selección nacional es, sin duda, la guinda a un 2026 que le ha reportado, entre otros logros, el ser reconocida como la Jugadora Revelación de la Liga Femenina, el aparecer en el Quinteto Ideal o su fichaje por las Washington Mystics de la WNBA. Ahora le llega la convocatoria con la selección absoluta femenina.

Para Alicia será la segunda llamada tras debutar precisamente en noviembre del pasado año en dos encuentros amistosos del combinado nacional. Ahora regresa a una lista en la que el premio será disputar el Mundial donde España acude con opciones de realizar un buen papel tras dos ediciones en las que no pudo ganarse el billete.

Y con la leonesa Alicia Flórez optando a una de las 12 plazas que saldrán de la prelista de 21 jugadoras con la que Miguel Méndez cuenta para acudir a Berlín.

En esa convocatoria hasta cinco jugadoras, entre ellas Alicia Flórez, se incorporarán unos días más tarde al encontrarse en plena competición en la WNBA (junto a la leonesa también Awa Fam, Raquel Carrera, Megan Gustafson y María Conde). Con cinco encuentros de preparación, España disputará el Mundial como subcampeona de Europa del 4 al 13 de septiembre.

Y con Alicia Flórez buscando un lugar destacado en un año en el que está recibiendo los premios a su esfuerzo y calidad. El último una convocatoria con la selección española que sin duda alguna le abre de par en par las puertas para seguir demostrando su calidad y versatilidad como jugadora de primer nivel.

MIGUEL MÉNDEZ, AMBICIOSO

«Las expectativas son máximas, nos vamos a encontrar con una competición que hace años que no jugamos, pero entre medias hemos disputado los Juegos Olímpicos con los mejores equipos del mundo. Queremos ganar cada partido que juguemos independientemente del rival». Palabras de optimismo del seleccionador nacional Miguel Méndez que una vez más, y ya van dos, apuesta por Alicia para formar parte de la selección española con vistas a retos de primer nivel, en este caso el Mundial.

España disputará el Campeonato del Mundo de Alemania entre el 4 y el 13 de septiembre