El Sevilla apunta al portero leonés Fran González

Fran González podría cambiar de aires para la temporada 2026-27. El portero leonés de 21 años que la pasada campaña jugó en el Castilla compaginando convocatorias con el Real Madrid, es la prioridad del Sevilla para conformar la terna de inquilinos de esa parcela junto al griego Vlachodimos y el canterano Alberto Flores.

El leonés, formado en las categorías inferiores de la Cultural, parece estar por la labor de disfrutar de oportunidades en su formación en otro equipo con el fin de poder en un futuro gozar de un mayor protagonismo en el club madrileño. En el radar también del Celta, Racing y Espanyol, el Sevilla parece haber tomado la delantera para poder hacerse con sus servicios. Sería en forma de propiedad compartida con el Real Madrid. Ahora es el club blanco el que tiene la última palabra una vez que Sevilla y jugador parece que están por la labor.